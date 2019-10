"Elles sont dans le désert, sans eau, sans nourriture" : des proches des femmes de djihadistes français détenues dans les camps kurdes s'inquiètent

CHAOS - Des centaines de membres de familles de djihadistes, qui étaient gardées dans des camps par des Kurdes, se sont échappés ou pourraient s'échapper dans les prochains jours, du fait de l'offensive turque en Syrie. Les proches des femmes françaises, considérées comme proches de Daech, redoutent ce qui pourrait leur arriver.

Deux autres camps détiennent des femmes françaises et leurs enfants : Al-Roj, près des frontières turque et irakienne, et Al-Hol, plus au sud. C’est là que sont détenus les neveux et la sœur d’Amine Elbahi. Elle a épousé la cause de Daech et rejoint la Syrie en 2014. La justice française l’a condamnée à 30 ans de réclusion.

"La directrice du camp de Al-Hol leur a demandé de préparer leurs affaires parce que les portes vont peut-être s’ouvrir", raconte Amine, qui a pu parler avec sa soeur. "Parce que ce camp est en insécurité, il y a chaque soir des évasions de femmes radicalisées qui veulent s'échapper du camp pour rejoindre un groupe terroriste. Je ne veux pas demain que ma nièce et mon neveu se retrouvent dans les mains d’un groupe terroriste !", nous raconte ce proche.

Dans le chaos actuel, le risque est double. D'une part que des femmes très radicalisées rejoignent des cellules terroristes, d'autre part que des enfants et des femmes moins radicalisées soient récupérés et embrigadés.