Offensive turque en Syrie : l'exode des Kurdes, la fuite des djihadistes

JT 20H - L'offensive lancée par Recep Tayyip Erdogan dans le nord-est de la Syrie a déplacé des dizaines de milliers de familles kurdes. Des prisonniers étrangers en auraient profité pour s'évader.

Dans le nord-est de la Syrie, les bombardements turcs vident les villes frontalières de leurs habitants. Des dizaines de milliers de familles kurdes et près de 130 000 Syriens ont dû fuir les combats ces derniers jours. Ces raids auraient facilité la fuite de 800 prisonniers étrangers. Il s'agirait de femmes et d'enfants de combattants de Daesh.



