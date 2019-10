Offensive turque en Syrie : les civils tentent de fuir les combats

JT 13H - Face à l'intensification de l'offensive turque contre les milices kurdes en Syrie, des milliers de civils prennent la fuite pour se protéger des bombardements.

Les combats violents se poursuivent au nord de la Syrie. En effet, la Turquie continue son offensive et ses bombardements. Abandonnés par les Occidentaux, les Kurdes résistent et appellent la Syrie à la rescousse. Face à cette guerre, des milliers de civils tentent de fuir. Si certains sont partis dans les campagnes, d'autres se sont retrouvés plus à l'ouest. Ils ont choisi un coin de désert où des troupes américaines se sont installées comme une ultime protection.



