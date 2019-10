Offensive turque en Syrie : les Kurdes du pays se sentent abandonnés

JT 13H - Dans l'Hexagone, les Kurdes s'inquiètent pour leurs proches qui sont restés en Syrie. Ils sont confrontés à un sentiment d'abandon de la part de la communauté internationale et du pays.

La ville de Paris abrite de nombreux commerces kurdes. L'offensive turque dans le nord de la Syrie est très commentée dans la capitale. L'inquiétude et la crainte restent au cœur des conversations. "Je ne me sens pas du tout bien", témoigne un personnel kurde d'un restaurant traditionnel. Pour beaucoup, les réactions de la communauté internationale sont insuffisantes.



