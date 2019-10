Offensive turque en Syrie : les Kurdes trouvent refuge en Irak

JT 20H - Depuis trois jours, des Kurdes arrivent par centaines dans le camp de Parda Rach (Kurdistan irakien) géré par les Nations unies. De nombreuses familles fuient la Syrie.

Dans le nord-est de la Syrie, c'est le statu quo. La Turquie avait décrété un cessez-le-feu demandant aux Kurdes d'évacuer la zone d'ici mardi prochain. Mais les deux camps ne l'ont jamais respecté et se rejettent la responsabilité. En attendant, des dizaines de milliers de civils sont toujours en train de fuir. Certains ont même trouvé refuge au Kurdistan irakien où nos journalistes les ont rencontrés.



