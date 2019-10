Offensive turque en Syrie : que deviennent les djihadistes prisonniers ?

JT 20H - Des centaines de djihadistes français et leurs familles, qui étaient gardées dans des camps par des Kurdes, se sont échappés ou pourraient s'échapper dans les prochains jours. Où vont-ils aller ?

Les autorités kurdes affirment que 800 personnes, dont plusieurs Françaises, ont fui le camp d'Aïn Issa en attaquant les gardes. Mais la mère d'une djihadiste partie en Syrie en 2016 a eu sa fille au téléphone et elle avance une toute autre version. Dans le chaos actuel, le risque est double. Que des femmes très radicalisées rejoignent des cellules terroristes, ou que des enfants et des femmes moins radicalisées soient récupérées et embrigadées.



