Offensive turque en Syrie : que veut Recep Tayyip Erdogan ?

JT 20H - L'opération, intitulée Source de Paix par les Turcs, a provoqué en six jours l'exode de dizaines milliers de personnes et risque de créer une situation humanitaire insoutenable.

Les Turcs sont prêts à tout et à frapper durement les zones kurdes. Depuis 24 heures, non seulement les bombardements n'épargnent pas les civils, mais aussi des exécutions sommaires auraient été commises par les supplétifs de l'armée turque, le long des routes empruntées par ceux qui fuient le combat. Comment expliquer que le président turc Recep Tayyip Erdogan se soit lancer dans cette offensive meurtrière ? Éléments de réponse avec notre spécialiste politique étrangère, Michel Scott.



