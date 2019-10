Offensive turque en Syrie : pourquoi le traité de Sèvres qui accordait un Etat aux Kurdes n’a-t-il jamais été respecté ?

EXPLICATIONS - Malgré une histoire séculaire, les Kurdes ne disposent pas de pays à proprement parler. Un traité datant de 1920 leur permettait pourtant de revendiquer un Etat kurde indépendant : il s'agit du traité de Sèvres, qui n'a jamais été respecté. Pour quelles raisons ? Eléments de réponse.

Forts d'un peuple de plus de 25 millions de personnes, les Kurdes n'ont pourtant jamais bénéficié de la création d'un Etat indépendant. Dès 1695 pourtant, ce peuple d'origine indo-européenne, à majorité musulmane sunnite, a revendiqué sa création, mais celle-ci a toujours été considérée comme une menace à l'intégrité des pays qui traversent la région du Kurdistan. En effet, les Kurdes sont majoritairement présents en Irak, en Iran, en Turquie et enfin en Syrie. Ailleurs dans le monde, on compte des communautés kurdes en Azerbaïdjan, en Arménie, au Liban, et en Europe, notamment en Allemagne.

Au fil des siècles, les Kurdes ont préservé leur culture, leurs langues et leurs traditions au sein d'une organisation clanique qui n'a jamais trouvé écho dans les discussions diplomatiques. Reste qu'il était quasiment acquis, dès 1920, que ces derniers allaient pouvoir bénéficier d'un Etat indépendant, ou, du moins, ouvrir la voie à la mise en place de celui-ci. Sauf que rien ne s'est déroulé comme prévu...