Olympiades des métiers en Russie : l'Hexagone dans le top 10 mondial

Les Olympiades des métiers se sont terminées dans la soirée du 27 août 2019 à Kazan, en Russie. Les représentants du pays ont particulièrement brillé durant ce championnat mondial des jeunes artisans. En effet, l'Hexagone termine neuvième avec 27 médailles dont une en or, remportée par un menuiser du sud-ouest. Parmi nos 44 participants, 19 ont également obtenu la médaille d'excellence.



