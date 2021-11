"On a vu deux personnes mourir devant nous" : après le drame de Houston, des festivaliers racontent

DRAME - Huit personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées vendredi soir lors du festival de musique Astroworld à Houston, au Texas. Des participants à l'événement racontent ce qu'ils ont vécu.

Des appels à l'aide, des gens écrasés les uns contre les autres : il est 21h quand un mouvement de foule vient semer la panique vendredi 5 novembre au festival de musique Astroworld, au Texas, dans le sud des États-Unis, faisant huit morts et de nombreux blessés.

Présents lors du drame, des festivaliers ont raconté les scènes vécues. L'un d'eux explique ainsi, dans les images que présente TF1 dans le reportage en tête de cet article : "Nous étions en arrière et nous avons été poussé vers l’avant près de la scène et nous pouvions entendre des gens crier d’arrêter le concert". "Nous avons vu deux personnes mourir devant nous. C’était terrifiant et ce n’est pas le genre de choses que vous vous attendez à vivre lors d’un festival", poursuit une jeune femme encore sous le choc.

"Les gens étaient pressés, piétinés"

"J'ai vu des gens sauter les barrières et ils ne pouvaient pas respirer, c'était horrible", a raconté samedi à l'AFP Gavyn Flores. "J'étais à l'extrémité d'une barrière, les gens essayaient de sortir, mais on ne pouvait pas bouger", a détaillé ce jeune de 18 ans. "Il fallait essayer de tenir envers et contre tout parce qu'on était poussés." Des équipes de réanimation sont intervenues rapidement et ont pratiqué des massages cardiaques sur les victimes parfois transportées en urgence à l’hôpital. "Les gens étaient pressés, piétinés et lorsque j'ai réussi à me frayer un chemin hors de cela, j'ai vu des gens au sol", a expliqué un autre témoin, Logan Morris, à l'AFP.

Au total, près de 50.000 personnes se trouvaient dans la foule pour assister au festival Astroworld, où plus de 360 agents de police et 240 agents de sécurité étaient mobilisés. Plus tôt dans l’après-midi, les accès au site avaient été violemment forcés par le public. La suite du festival, qui devait se poursuivre samedi, a été annulée.

LT

