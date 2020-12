On sait enfin qui sont les auteurs de certains des mystérieux monolithes trouvés dans le monde

Ce n’était donc pas un phénomène paranormal. Ni un extraterrestre. Depuis plusieurs semaines, de grandes structures étincelantes, des obélisques en métal, ont été érigées partout sur la planète. Une découverte d’abord effectuée dans le désert de l’Utah, aux États-Unis, puis à Las Vegas, en Californie, en Roumanie, ou sur l’île de Wight (sud de l’Angleterre). De quoi fasciner les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes notant des similarités avec les étranges monolithes extraterrestres accélérant grandement les progrès de l'humanité dans le classique de la science-fiction 2001, l'Odyssée de l'espace, un film de Stanley Kubrick et un roman d'Arthur C. Clarke.

Mais ces derniers ne sont pas les créateurs de ce phénomène. Un édifice semblable avait été découvert dès la mi-novembre sur le sol rouge du désert de l'Utah par des fonctionnaires locaux ébahis qui survolaient la zone pour y recenser les mouflons. Il a disparu quelques jours plus tard, et deux autres œuvres étincelantes sont apparues ensuite en Roumanie, et donc en Californie du Sud. "Lorsque le deuxième est apparu en Roumanie, nous nous sommes dit qu’il devait y en avoir un troisième", poursuit Travis Kenney, l’un des membres, dans des propos relayés par le New York Times. "Nous nous sommes dit : 'pourquoi pas nous ?'"

Un mystérieux obélisque en métal a aussi été découvert sur une plage de l'île de Wight, au sud de l'Angleterre, le weekend dernier. Photos à l'appui, des témoins ont raconté aux médias britanniques avoir découvert l'étrange édifice sur Compton Beach, sur la côte ouest de l'île, au cours du week-end. Alexia Fishwick, une habitante de l'île a raconté à l'agence de presse PA avoir fait "par hasard" cette découverte "vraiment magique".