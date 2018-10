Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'Onu démissionne, nouveau coup dur pour Donald Trump

Si le chef de l'Etat a essuyé plusieurs départs depuis son arrivée à la Maison Blanche, celui-ci sonne comme un camouflet. Car l'ex-gouverneure de Caroline du Sud était l'un des membres les plus populaires de l'administration républicaine. Et surtout, elle s'est distinguée en portant une ligne dure notamment contre la Corée du Nord et l'Iran, les deux principaux dossiers de politique étrangère de ce gouvernement.





En outre, après l'arrivée à la Maison Blanche du milliardaire, novice en relations internationales, elle avait occupé le devant de la scène diplomatique américaine, profitant de l'effacement médiatique du secrétaire d'Etat de l'époque, Rex Tillerson. Elle est apparue davantage en retrait depuis que le département d'Etat a été confié à Mike Pompeo, un responsable politique très proche de Donald Trump.