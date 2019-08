Open Arms, Ocean Viking : combien d'enfants figuraient parmi les migrants à bord de ces bateaux ?

IMMIGRATION - Après plus de deux semaines en mer, les migrants de l'Open Arms et de l'Ocean Viking ont pu débarquer à terre sur les îles de Lampedusa et de Malte. La France s'est engagée à en accueillir 190 sur son territoire. Alors que certains saluent cette décision, d'autres - dont des personnalités politiques françaises - dénoncent une immigration économique et non humanitaire et mettent en avant l'absence d'enfants. On en comptait pourtant plus de 130 à bord.