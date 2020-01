Open d'Australie : les qualifications retardées à cause des fumées des incendies

Les contrôleurs de la qualité de l'air ont enregistré une pollution 20 fois supérieure aux normes sanitaires dans certaines parties de Melbourne. Pourtant, le directeur de l'Open d'Australie, Craig Tiley, a jusqu'aujourd'hui toujours répété qu'il s'attendait à ce que le tournoi se déroule comme prévu. Ce mardi, les organisateurs ont été contraints de retarder les matches de qualification de mercredi à cause de fumées toxiques.

L'Open d'Australie, un des quatre tournois du Grand Chelem, est censé débuter lundi à Melbourne, où des feux ont provoqué la mort d'au moins 27 personnes et d'un milliard d'animaux. De plus, la pollution atmosphérique toxique a assombri la ville mardi, interrompant les séances d'entraînement et retardant légèrement les qualifications.