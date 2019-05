Opération Barkhane : une mission sans fin ?

Barkhane est la plus grosse opération militaire française extérieure. Elle compte notamment 4 500 soldats et des bases sur cinq pays, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Pour beaucoup d'observateurs, elle n'est plus adaptée à la nouvelle menace. Des groupes terroristes qui sont beaucoup plus mobiles avec des frontières poreuses.



