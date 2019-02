Opération Chammal : la fin des combats est imminente

La ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue en Irak dans le cadre de l'opération Chammal. La coalition internationale, dont fait partie la France, y mène les offensives contre la dernière poche de résistance de Daesh non loin de la frontière syrienne. Si le gouvernement insiste pour achever l'opération, c'est parce que près de 2 000 soldats de l'allié américain sont sur le départ.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.