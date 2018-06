Oranges de Floride : les producteurs craignent les sanctions

Sur le front de la nouvelle guerre économique lancée par Donald Trump, vendredi 1er juin 2018, l'Union européenne a porté plainte devant l'OMC. Elle conteste l'application des nouvelles taxes douanières sur l'acier et l'aluminium. En guise de réponse, les Européens ont dressé une liste de produits américains emblématiques qui pourraient à leur tour être visés en représailles. Parmi eux, le jus d'orange de Floride. Alors, comment les producteurs ont-ils réagi ?



