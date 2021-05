Origine du Covid-19 : l’hypothèse d’un accident de laboratoire relancée par des chercheurs

Dans cette lettre ouverte , les scientifiques réclament de nouvelles investigations. "Une enquête plus approfondie est encore nécessaire pour déterminer l'origine de la pandémie. Les théories du rejet accidentel d'un laboratoire et des retombées zoonotiques restent toutes deux viables. Il est essentiel de savoir comment le Covid-19 est apparu afin d’éclairer les stratégies mondiales visant à atténuer le risque d'épidémies futures", soutiennent-ils.

Dès le début de l'épidémie, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’établir l’origine du virus afin de mieux comprendre l’émergence de nouveaux agents pathogènes et les expositions possibles. En juillet 2020, l’OMS a envoyé une petite équipe en Chine pour planifier une étude conjointe associant des chercheurs chinois et des chercheurs internationaux indépendants. Le rapport établi par l’équipe internationale sur sa mission de terrain à Wuhan , menée du 14 janvier au 10 février 2021, a ainsi été rendu publique le 30 mars dernier.

Coïncidence ou pas, des documents relatifs à des recherches menées entre 2014 et 2019 à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) ont été divulgués sur le réseau social Twitter, par le compte d’un scientifique anonyme, quelques heures avant la publication de cette tribune.

Consultés par nos confrères du journal Le Monde, ils remettent en cause certaines données tenues pour acquises par la communauté scientifique internationale sur le nombre et la nature des coronavirus conservés par le WIV, sur les expériences conduites sur ces virus et même sur l’intégrité des séquences génétiques virales publiées ces derniers mois par l’institution de recherche de Wuhan. Des données qui n'avaient pas été rendues publiques jusqu'à présent. Et de nouvelles zones d'ombre à éclaircir.