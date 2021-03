Origine du Covid : la transmission par un animal intermédiaire, piste privilégiée par l'OMS

La transmission directe du virus via l'animal réservoir est toutefois jugée "possible à probable", par les experts. Ils n'écartent par ailleurs pas l'hypothèse d'une transmission par de la viande surgelée - piste privilégiée par Pékin - jugeant que ce scénario est "possible". Le rapport recommande de poursuivre des études sur la base de ces trois hypothèses, mais il balaie en revanche la possibilité que le virus ait été transmis à l'homme en raison d'un accident de laboratoire.

Comme un pied de nez à Donald Trump : l'administration de l'ancien président américain avait en effet accusé l'Institut de virologie de Wuhan, qui mène des recherches sur des pathogènes très dangereux, d'avoir laissé s'échapper le coronavirus, volontairement ou non. Dans leur rapport, les experts indiquent ne pas avoir étudié le cas d'une fuite volontaire et jugent "extrêmement improbable" un accident.

Toujours dans ses conclusions, le rapport indique que les études de la chaîne d'approvisionnement du marché de Huanan (et d'autres marchés de Wuhan) n'ont pas permis de trouver "des éléments de preuves de la présence d'animaux infectés, mais l'analyse des chaînes d'approvisionnement a fourni des informations" utiles pour des études de suivi ciblées, notamment dans des régions voisines. Les experts appellent également à "ne pas négliger les produits d'origine animale provenant de régions situées en dehors de l'Asie du sud-est". Et de conclure : "Les enquêtes doivent être conçues (...) dans des zones plus vastes et dans un plus grand nombre de pays". L'OMS a prévenu qu'il faudra s'armer de patience avant de trouver une éventuelle réponse.