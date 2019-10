Où en est-on de la procédure de destitution de Donald Trump ?

Donald Trump a-t-il abusé de ses pouvoirs en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur un de ses potentiels rivaux démocrates en vue de la présidentielle de 2020 ? Le doute est permis, et il l’est d’autant plus depuis l'audition du lieutenant-colonel Alexander Vindman, responsable de la Maison Blanche et officier décoré pour ses faits d'armes, a été auditionné par la commission d'enquête de la chambre des représentants. Mardi 29 octobre, il a indiqué avoir écouté lui-même l'appel téléphonique du 25 juillet, au cours duquel le président des États-Unis a demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky de "se pencher" sur l'ancien vice-président Joe Biden, favori de la primaire démocrate à venir, et les affaires de son fils Hunter en Ukraine.