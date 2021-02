"Où est Navalny ?" : les soutiens de l'opposant russe inquiets après son transfert en colonie pénitentiaire

L'opposant russe Alexeï Navalny a été transféré jeudi de sa prison de Moscou, où il était incarcéré depuis son arrestation mi-janvier, vers une destination inconnue. C'est là qu'il doit purger le reste de la peine prison - soit deux ans et huit mois - à laquelle il a été condamné le 20 février dernier.

Deux jours plus tard, ses soutiens et même sa défense ignorent où se trouve le rival de Vladimir Poutine. Les réactions de ses partisans sur les réseaux sociaux se multiplient dans ce sens. Les hastags #гденавальный et #whereisnavalny ("où est navalny" en français, NDLR) ainsi que #freenavalny (libérez navalny, ndlr) ont envahi la toile le jour même, et ne cessent de proliférer depuis. Les internautes se disent "inquiets pour sa sécurité."