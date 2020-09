Emmanuel Macron dénonce la répression "inacceptable" des Ouïghours en Chine

La France condamne la répression contre la minorité musulmane ouïghoure en Chine "avec la plus grande fermeté", a écrit Emmanuel Macron dans un courrier envoyé au député (ex-LaREM) Aurélien Taché, en réponse à une lettre que lui avait adressée ce dernier en juillet, cosignée par une trentaine de parlementaires.

Le chef de l'Etat affirme que "chaque occasion est utilisée dans nos contacts bilatéraux avec les autorités chinoises pour les appeler à mettre fin aux détentions dans des camps au Xinjiang", dans le nord-ouest de la Chine.

Il précise avoir examiné "avec la plus grande attention" les témoignages et documents "portant sur les camps d'internement, les détentions massives, les disparitions, le travail forcé, les stérilisations forcées, la destruction du patrimoine ouïghour et en particulier les lieux de cultes, la surveillance de la population et plus globalement de tout le système répressif mis en place dans cette région".