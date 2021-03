Ouïghours : la vidéo polémique de l'ambassade de Chine sur le "soi-disant travail forcé" au Xinjiang

"Lorsque l'on parle du Xinjiang, on pense souvent à ses melons et ses brochettes de moutons", déclame la voix off, qui prend le spectateur à témoin. "Saviez-vous que 84,5% des cotons de qualité poussent au Xinjiang et que grâce à des politiques adéquates de l'état, les locaux se sont enrichis ?"

Dès les premières secondes, les créateurs du clip animé affirment - par le biais de deux personnages - que la production industrielle dans le Xinjiang a rendu ses habitants plus prospères. L'ambassade de Chine avance que "dans le passé, les emplois chez les minorités ethniques étaient peu qualifiés, peu rémunérés et peu stables" et prétend que les autorités locales ont dernièrement "tout mis en œuvre pour aider les minorités ethniques à atteindre le plein-emploi". Elle va même encore plus loin en assurant qu'il n'existe "aucune discrimination fondée sur l'apparence ethnique, le sexe ou la croyance religieuse".

À en croire la vidéo, les habitants vivent ainsi dans des conditions financières très confortables et bénéficient d'un important choix d'"opportunités", "créées par le gouvernement".