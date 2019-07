"Ici, tous les frigos sont pleins" : comment les habitants de la Nouvelle-Orléans se préparent à la tempête Barry

Principale inquiétude des autorités : les trombes d’eau qui vont s’abattre sur un Etat dont le sol est déjà saturé par de récents orages. Et dont le fleuve a d’ores et déjà atteint son niveau de crue. Le Mississippi, plus grand fleuve d'Amérique du Nord, fait ainsi peser le risque de submersion côtière sur celle qui est surnommée la "Big Easy".





Côté vent, par contre, aucune inquiétude. Barry n’a d’ailleurs passé que quelques heures en alerte ouragan, ses vents n’excédant pas les 115 km/h. C’est pourquoi dans les rues, les fenêtres ne sont ni bordées, ni protégées.





En revanche, la ville a suivi tous les préparatifs concernant d’éventuelles inondations. Sa maire, LaToya Cantrell, a ainsi multiplié les points presse, chaque matin et chaque après-midi, afin de tenir informée la population, qui reçoit notamment des conseils et des alertes directement sur smartphone et sur les réseaux sociaux. Le dispositif anti-inondations de la ville, quant à lui, a été mis en place. Outre le réseau de digues de 6,10 mètres de hauteur, ce sont 118 pompes qui sont actives afin d’aspirer l’eau.