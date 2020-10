Ouragan Delta : le calvaire des habitants de Louisiane, six semaines après le passage de Laura

Six semaines après le passage de l’ouragan Laura, qui a fait d’énormes dégâts dans la région, la Louisiane est de nouveau frappée par un ouragan, cette fois-ci nommé Delta. Convalescent, le paysage de la Louisiane fait de nouveau place à de nombreux camions couchés au sol, dans les rues, sur les ponts, alors que l’eau et l’électricité ne sont plus accessibles dans la région.

"Toutes les lignes qui ont été reconstruites sont de nouveau par terre, cela va prendre beaucoup de temps avant de revenir à la normale" témoigne un riverain interrogé par TF1. Dans la région, sur une bande de 60 kilomètres, plus aucun habitant n’est présent et tout a été laissé à l’abandon après le passage de cet ouragan. Cette année, la Louisiane a été frappée par six tempêtes.