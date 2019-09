Ouragan Dorian : comment faire des dons pour les sinistrés des Bahamas ?

Les besoins sont pourtant urgents, et massifs. L'Onu a ainsi rapidement débloqué des millions d'euros pour venir en aide à une population sinistrée. Voici comment des associations s'organisent pour les aider à votre tour :





La Croix-Rouge française a émis un appel aux dons "pour venir en aide aux familles sinistrées et appuyer la mobilisation de la Croix-Rouge des Bahamas sur le terrain". L'association se "tient prête à apporter son soutien par le déploiement de personnels spécialisés en évaluation d'urgence et l'envoi de matériel. Les dons peuvent être effectués via www.croix-rouge.fr ou par chèque à l'attention de Croix-Rouge française "Urgences Caraïbes 2019" - 75648 Paris Cedex 14.





Le Secours populaire a aussi publié un appel à la solidarité afin de " répondre aux besoins de première nécessité (distributions alimentaires, de produits d’hygiène, de bâches en plastique, purification de l'eau, etc.) et d'accompagner les plus pauvres dans la durée." Les dons financiers peuvent être envoyés via www.secourspopulaire.fr, par chèque à l'attention de Secours populaire français "Fonds d'urgence" dans tous les départements ou au 9-11, rue Froissard BP 3303 - 75 123 Paris Cedex 03. Une ligne téléphonique a également été ouverte par l'association pour récolter les aides au 01.44.78.21.00.