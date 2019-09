Ouragan Dorian : des milliers d'évacuations en Floride

L'ouragan Dorian va continuer sa course vers les côtes américaines. Le gouverneur de la Caroline du Sud a ordonné ce lundi l'évacuation de 800 000 personnes. Un peu plus au sud, l'ouragan pourrait toucher la Floride dans les toutes prochaines heures. Sur place, des centaines de milliers de personnes ont regagné l'intérieur des terres.



