Ouragan Dorian : Donald Trump a-t-il fait modifier une carte du National Hurricane Center pour se donner raison ?

OURAGAN - Les prévisions du National Hurricane Center sur l'ouragan Dorian ont-elles été modifiées pour donner raison à Donald Trump ? Ce mercredi, la carte présentée à la Maison Blanche avait été éditée au crayon noir afin d'englober l'Etat de l'Alabama dans le "cône".

Énième polémique à la Maison Blanche. Donald Trump a-t-il donné des informations inexactes sur la trajectoire possible de l'ouragan Dorian à travers les Etats-Unis ? Le président américain a présenté mercredi face à la presse dans le Bureau ovale une carte du National Hurricane Center (NHC) datée du 29 août représentant le parcours que devait initialement emprunter l'ouragan qui a dévasté les Bahamas, et qui devrait prochainement atteindre les Etats-Unis, à savoir la Floride, la Géorgie, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord, selon le rapport du NHC paru mercredi soir.

Singularité de cette grande carte qu'il tenait à bout de bras pour mieux la montrer aux journalistes présents : un trait y avait été ajouté au crayon noir pour que l'Etat de l'Alabama soit inclus dans le "cône". Interrogé peu après, lors d'un autre échange avec les médias, sur les raisons de cet ajout, Donald Trump a esquivé en répondant : "Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas".