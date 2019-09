Ouragan Dorian : le témoignage d'un journaliste

JT 20H - Un journaliste de la chaîne américaine ABC News était à Abacos lors du passage de l'ouragan Dorian. Il a suivi l'évolution de ce cyclone d'une violence sans précédent depuis presque un siècle.

Marcus Moore est l'un des rares journalistes témoins direct de la catastrophe sans précédent. Depuis le début de la tempête, le reporter sur la chaîne américaine ABC News raconte en temps réel l'évolution de l'ouragan Dorian et les énormes dégâts qu'il provoque. Découvrez son témoignage dans la vidéo ci-dessus.



