Ouragan Dorian : les secours arrivent à Nassau

JT 13H - Notre envoyée spéciale Amandine Atalaya s'est rendue à Nassau, aux Bahamas, pour attester de la situation sur place. Les secours arrivent peu à peu pour prêter main forte.

Les îles des Bahamas ont été dévastées après le passage de l'ouragan Dorian. Les secours commencent à arriver à Nassau, dans la capitale. Des militaires des Bahamas, des équipes américaines, des humanitaires, des gardes-côtes... nombreuses sont les équipes venues prêter main forte. Les premiers vols de reconnaissance au-dessus des îles dévastées auront d'ailleurs lieu ce 4 septembre 2019. Ils vont permettre d'identifier des pistes et de livrer des matériels.



