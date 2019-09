Ouragan Dorian : une partie des Bahamas submergée

JT 20H - Maisons détruites, inondation monstre, des villes entières à reconstruire, ... Les images des îles dévastées d'Abacos et de Grand Bahama commencent à nous parvenir.

Aux Bahamas, les îles de l'archipel ont été dévastées par l'ouragan Dorian. Le bilan de cinq morts donné par les autorités semble plus que jamais provisoire. Le principal aéroport est inutilisable. Il a été submergé ainsi que plusieurs marinas. L'ouragan remonte à présent vers les États-Unis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.