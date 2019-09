Ouragan Dorian : une "tragédie historique" pour les Bahamiens

JT 13H - Après le passage de l'ouragan Dorian aux Bahamas, les 2 et 3 septembre 2019, les premiers retours aux domiciles sont émouvants.

Le Premier ministre des Bahamas a qualifié le passage de Dorian de "tragédie historique". Au moins 70 000 habitants ont tout perdu et ont besoin de secours d'urgence. Certains sont revenus à leur domicile pour y constater les dégâts. Aussitôt, une trentaine de personnes se sont manifestées pour offrir leur aide. Malgré les lourdes conséquences de l'ouragan, l'émotion était forte face à cette solidarité. Cela a permis à chacun de rester positif et d'aller de l'avant.



