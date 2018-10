Ouragan en Méditerranée : le "médicane" Zorba frappe la Sicile et la Grèce

Un phénomène climatique impressionnant s'est formé en Méditerranée et a créé des vagues de sept à huit mètres de haut. Baptisée Zorba, la dépression a frappé la Sicile et la Grèce ce samedi 29 septembre 2018. Dans cette zone, toutes les liaisons maritimes ont été interrompues et les gens ont été sollicités de rester chez eux. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.