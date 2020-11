Ouragan Eta : près de 200 morts ou disparus en Amérique centrale, menace sur Cuba et la Floride

Le passage de l'ouragan Eta a laissé derrière lui un lourd bilan humain et matériel. Selon le dernier bilan dressé samedi, près de 200 morts ou disparus ont été dénombrés après son passage dans sept pays d'Amérique centrale, dont au moins 150 personnes au Guatemala. On compte en outre plusieurs milliers de sinistrés.

"Nous estimons qu'entre morts et disparus, les chiffres encore non officiels se montent à plus ou moins 150 morts", a indiqué le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, lors d'une conférence de presse. Parmi les zones les plus sinistrées, le village indigène de Queja, au nord du pays, a été presque enseveli dans un glissement de terrain. Alors que ce village était inaccessible jeudi, une escouade militaire est parvenue à le rejoindre vendredi pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres.