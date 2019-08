Ouragan : la Floride se prépare

Aux États-Unis, la Floride a été placée en état d'urgence, alors que l'ouragan Dorian se dirige vers ses côtes. Il est actuellement de catégorie 3, mais devrait passer en catégorie 4 d'ici la fin du week-end. 17 millions d'habitants sont menacés, et ont déjà commencé à faire des réserves. Le président Donald Trump a même pris une rare décision d'annuler un déplacement.



