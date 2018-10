Ouragan Michael : un mort et de nombreux dégâts en Floride

À Panama City Beach, l'eau est montée très rapidement avec d'énormes vagues. Pour se frayer un chemin, le 4×4 est plus que nécessaire. Au plus fort de l'ouragan Michaël, des vents à plus de 230 km/h. Mais c'est en se rendant dans les terres que les destructions sont les plus impressionnantes. On retrouve des lignes électriques à terre, des arbres déracinés et des maisons qui n'ont pas résisté au vent. Les habitants de ces dernières ont respecté les ordres d'évacuation en partant plus tôt. Il est encore trop tôt pour estimer les dégâts, mais ils pourraient atteindre des dizaines de millions de dollars.



