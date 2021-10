Ovation pour le dernier sommet européen d'Angela Merkel : "C'est comme Paris sans la Tour Eiffel"

Pour ce dernier sommet, où le gouvernement polonais est sur la sellette pour ses interférences dans la justice et sa remise en cause de la primauté du droit européen, l'Allemande a encore imprimé sa marque caractéristique, en plaidant pour le dialogue avec Varsovie. C'est d'ailleurs cette qualité de dialogue qu'ont retenu la plupart des homologues de la chancelière, à l'heure de tresser ses lauriers. Ainsi le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel s'est-il remémoré ses huit années passées à la côtoyer à Bruxelles : "C'était une telle machine à compromis, que quand les choses n'avançaient pas, on avait quand même Angela (...) Elle trouvait toujours quelque chose pour nous unir et nous permettre d'aller plus loin".