Ovnis : le rapport du gouvernement américain qui laisse planer le doute

La fascination du public américain pour les extraterrestres a d'ailleurs été relancée par un récent reportage du très sérieux magazine télévisé américain "60 Minutes" sur la publication prochaine de ce rapport. L'ex-président Barack Obama en avait, peu après, malicieusement remis une couche, en avouant lors d'une émission humoristique avoir demandé à son arrivée à la Maison Blanche s'il existait un laboratoire secret où "on garde les spécimens extraterrestres et les vaisseaux spatiaux". "Ils ont fait quelques recherches et la réponse a été non", avait-il ajouté en souriant. "Ce qui est vrai - et là je suis sérieux -, c'est qu'il y a des vidéos et des images d'objets dans le ciel dont nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont", a ajouté Barack Obama.

Pour le Pentagone, les accélérations des objets filmés par les pilotes et leur capacité à changer de direction restent difficiles à expliquer. Hypothèse privilégiée : celle d'un espionnage. Les services de renseignement américains craignent que la Chine ou la Russie testent des technologies hypersoniques, se déplaçant à 10, voire 20 fois la vitesse du son, et très manœuvrables, selon un des responsables cités par le journal.

Pour encourager les aviateurs à rapporter ces apparitions sans crainte d'être moqués, les militaires ne les désignent plus comme des "objets volants non identifiés" (ovni) mais comme des "phénomènes aériens non identifiés". L'objectif est que les experts militaires et ceux des services de renseignement aient à leur disposition le plus de vidéos possible afin de les analyser et d'identifier un maximum d'aéronefs, que le Pentagone considère davantage comme de l'espionnage que la visite de petits hommes verts. "Plus nous recueillons de données, plus nous pouvons réduire l'écart entre identifié et non identifié, et plus nous pouvons éviter des surprises stratégiques en termes de technologies de l'adversaire", indique une porte-parole du ministère américain de la Défense, Susan Gough.