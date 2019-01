Pakistan : l'acquittement de la chrétienne Asia Bibi confirmé, la Cour suprême ouvre la voie à son départ

On ignorait dans l'immédiat si Asia Bibi entendait quitter le pays mais son avocat Saif-ul-Mulook a laissé entendre mardi que cette option était sur la table. "Je crois que pour le moment elle est ici, mais qu'en sera-t-il ce soir, je ne sais pas", a-t-il dit à des journalistes. "Elle est libre de quitter le Pakistan, de vivre où elle veut et de profiter de la vie".





"Asia Bibi doit enfin obtenir sa liberté et la fin de son épreuve. (...) Elle doit être libre de retrouver sa famille et d'être en sécurité dans le pays de son choix", a renchéri Amnesty International. La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a salué une "conclusion longuement attendue (et) positive", et appelé Islamabad à continuer "d'assurer la sécurité d'Asia Bibi et de sa famille". On lui prête l'intention de demander l'asile dans un pays européen ou au Canada où ses enfants se trouveraient déjà.