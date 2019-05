Pakistan : près de 700 patients dont une majorité d'enfants contaminés par le VIH, un pédiatre soupçonné

Au 25 mai, pratiquement 700 personnes avaient donc été testées positives au VIH à Ratodero, un sous-district de la province du Sindh où exerçait le pédiatre. Or le Pakistan a longtemps été considéré comme un pays où la prévalence du VIH était faible. Le virus se propage désormais à un rythme inquiétant, en particulier chez les toxicomanes et les travailleurs du sexe. Avec quelque 20 000 nouveaux cas de séropositivité recensés pour la seule année 2017, le rythme de propagation de la maladie au Pakistan est le 2ème plus rapide en Asie, selon des statistiques de l'ONU.