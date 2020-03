"Nous sommes choqués par votre inconscience" : témoignages de Chinois et d'Italiens face à nos comportements durant le confinement

Richard, 49 ans, travailleur dans un magasin de retail qui vit à Shanghai depuis plus de six ans avec sa femme chinoise et ses deux enfants de 12 et 10 ans, se dit "très choqué" : "C’est fou de voir ces Français se rendre au marché, promener leurs chiens, courir sur la plage comme si de rien n’était. Vu de chez nous, c’est incompréhensible : en Chine, tout le monde porte un masque depuis fin janvier. C’est la loi, on prend ma température une quinzaine vingtaine de fois par jour (quand je sors de chez moi, quand je prends le métro, quand je rentre dans un supermarché...) et je connais la température de mes interlocuteurs : par exemple, quand je vais un McDonald's, on me fournit la température et le nom des personnes ayant fait mon repas et mis mon hamburger dans le sac de commande. Vous en êtes certes très loin en France, mais c’est ainsi que nous vivons depuis fin janvier et l'absence de protection heurte violemment."

"Ce que l'on a envie de dire aux Français ? Qu’ils restent chez eux !". En voyant les vidéos et les photos sur les réseaux sociaux de Français se baladant dans les parcs dimanche 15 mars ou arpentant en masse les marchés de la capitale sans respecter les consignes de distanciation sociale, Richard et Pierre ne masquent pas leur exaspération.

Mêmes réactions catastrophées en Italie, pays le plus touché en Europe avec plus de 4.000 morts, et premier sur le Vieux Continent à avoir ordonné le confinement de sa population : "Le comportement des Français se révèle très mal perçu" confesse d'emblée Pierre Tanguy, expatrié français vivant à Milan, qui fait partie des 130.000 Français attendant le rapatriement : "Les Italiens estiment que les Français prennent la menace trop à la légère et je suis tellement d'accord avec eux" confie-t-il à LCI. "Quand je vois des Français se rendre à la plage, c'est totalement inconscient. Le pire, c'est que vous reproduisez les erreurs que nous avons faites. Par exemple, prendre le train dès l'annonce de nouvelles mesures du gouvernement pour fuir les grandes villes et rejoindre la campagne. C'est la meilleure façon pour propager le virus, c'est totalement irresponsable."

Toni vit à Maleo en Lombardie, à dix kilomètres de Codogno. Cet Italien confiné chez lui depuis le 22 février, ne comprend pas que les nouvelles venues d'Italie ne traversent pas mieux la frontière : "Vous êtes nos voisins et pourtant, vous êtes inconscients" affirme-t-il à LCI. "Vous savez très bien ce qui se passe ici, vous connaissez le nombre de morts... et vous ne voyez pas la vague arriver. Je suis d'ailleurs sidéré de recevoir des messages de mes amis en France me demandant si tout ce qui se passe en Italie est bien vrai, si les médias et les gouvernements n'exagèrent pas juste pour faire peur. Il faut alors démentir les théories du complot... nous en sommes arrivés là, alors qu'on assiste à un défilé de cercueils de la ville de Brescia et de Bergame... Oui, tout est bien vrai, c'est notre réalité et ce sera bientôt celle des Français."

Parmi les nombreuses preuves d'inconscience, on est revenu avec Toni, traducteur très au fait de l'actualité française, sur le fameux phénomène des "journaux de confinement", comme celui offert ici en France par l’écrivaine et essayiste Leila Slimani et massivement accueilli avec indignation, mis en opposition à ces mots lus en Espagne : "la romantisation du confinement est un privilège de classe". De la même façon qu'ils ont connu un décalage entre la prise de conscience chinoise et italienne, les Français connaissent selon lui la même irréalité avec nos voisins transalpins : "Pour connaître le confinement depuis le 22 février, cette romantisation se révèle totalement hors sol. En Italie, on a encore plus malsain, je pense notamment à Vittorio Sgarbi, un soi disant lettré Italien (NDLR. un écrivain également connu pour ses frasques médiatiques et ses démêlés avec la justice), qui continue d'enjoindre les Italiens à ne pas respecter le confinement pour ne pas devenir les moutons du gouvernement." Heureusement d'ailleurs que d'Italie, nous viennent des plumes aux antipodes comme la sublime lettre de l’écrivaine italienne Francesca Melandri qui aident à prendre de la hauteur.