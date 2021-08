Origine du Covid-19 : le rapport rendu à Joe Biden pas concluant

À mesure que le temps passe, les chances de connaitre un jour l’origine du Covid-19 s’amoindrissent. Dans cette quête du savoir et face à une Chine peu désireuse de coopérer pleinement, le président américain a essuyé un revers de plus. Fin mai, Joe Biden avait demandé aux services de renseignement de "redoubler d’efforts" pour tenter de comprendre la genèse du virus et de lui fournir un rapport en ce sens dans un délai de trois mois. Une note de service des renseignements américains, selon lesquels trois chercheurs du laboratoire de Wuhan auraient contracté une maladie pulmonaire en novembre 2019, un mois avant le début déclaré de la pandémie en Chine, avait alors convaincu le président d'aller plus loin dans les recherches menées jusqu'ici, n'ayant pas abouti à "une conclusion définitive".