Coronavirus : le plan de l'UE pour un déconfinement coordonné

Dans la perspective d'une fin de l'isolement, la Commission insiste notamment sur l'importance des applications mobiles de traçage, qui "peuvent aider à interrompre les chaînes de transmission de l'infection plus rapidement et de façon plus efficace que des mesures générales de confinement".

Elles doivent reposer "sur le consentement de l'utilisateur et respecter pleinement les règles de l'UE sur la vie privée et les données personnelles", souligne l'exécutif européen, qui a préparé une "boîte à outils" sur ce sujet. La Commission recommande une levée "graduelle" des mesures de confinement, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques devant être protégées "plus longtemps".