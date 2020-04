Coronavirus : aux Pays-Bas, la vie continue presque comme avant

Des rues désertes à Rome, Madrid, San Francisco ou encore Paris. Si le monde entier a commencé à s'habituer à cette image, les Pays-Bas, eux, ont décidé d'aller à contre-courant. Frappé par la pandémie de Covid-19, le pays a décidé de ne pas instaurer de confinement. Là-bas, seuls les musées, les salles de sport et les bars sont fermés. Les fameux coffee-shop où il est possible d'acheter et de consommer du cannabis, ainsi que les sex-clubs et les maisons closes ont fermé leurs portes. Avant de rétrograder : le gouvernement a ensuite décidé d'autoriser la vente à emporter de cannabis, par crainte de laisser la place au commerce illégal.

Les entreprises dont l'activité est jugée indispensable à l'économie sont autorisées à rester ouverts. Alors les Néerlandais peuvent circuler librement. Seule consigne : ne pas sortir en cas de contamination. Conscient des risques, le gouvernement a toutefois appelé à garder une distance d'un mètre et demi et a appelé la population à rester à la maison et à ne pas se rassembler. Mais avec les premiers jours du printemps, il est difficile de contenir les Néerlandais, qui aiment profiter du soleil.