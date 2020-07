En grande difficulté dans les sondages, Donald Trump contraint de changer de ton sur le Covid-19

Un changement de ton des plus étonnants. Alors que Donald Trump n'avait plus donné de conférence de presse à propos de l'épidémie de Covid-19 depuis le 27 avril dernier, le président américain a tenté de reprendre la main mardi en reconnaissant la gravité de la crise sanitaire. Alors qu'il minimisait grandement la flambée de cas de coronavirus dans les états du Sud, souvent gouvernés par des républicains, Donald Trump a reconnu que "cela va sûrement, malheureusement, empirer avant de s'améliorer" même s'il "n'aime pas dire ça", conscient que les sondages pour la présidentielle de novembre sont très mauvais pour lui.

Après une légère amélioration en plein cœur du printemps, l'épidémie a repris de plus belle dans le pays, déjà le plus endeuillé au monde avec 141.800 morts. Le nombre de cas explose -- plus de 60.000 par jour depuis huit jours, pour un total de 3,88 millions depuis le début de la pandémie -- et les décès quotidiens sont aussi repartis à la hausse -- plus de 700 par jour en moyenne. La situation est particulièrement inquiétante dans des Etats du Sud comme la Californie, la Floride ou le Texas, souvent contraints d'imposer déconfinement.

Jusqu'ici, Donald Trump avait tenté coûte que coûte de tourner la page du Covid-19 et ça dès la fin du mois d'avril. Pressé de relancer l'économie ainsi que sa campagne pour la présidentielle du 3 novembre, il avait été accusé d'être dans le déni face à la flambée du coronavirus. Mais après un meeting raté à Tulsa, dans l'Oklahoma, en juin, devant un auditoire clairsemé, la progression de l'épidémie ne lui a pas permis de continuer avec les grandes réunions publiques qu'il affectionne.