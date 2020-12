États-Unis : Joe Biden dénonce les retards du plan Trump sur les vaccins anti-Covid

L'administration Trump avait promis 20 millions de personnes vaccinées d'ici la fin de l'année. Mais seuls quelque 2,1 millions de personnes ont reçu une première injection de l'un des deux vaccins autorisés (Pfizer/BioNTech et Moderna), selon les dernières données des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Des retards déplorés par Joe Biden, le président élu des États-Unis qui prendra ses fonctions le 20 janvier : "Le plan du gouvernement Trump pour la distribution des vaccins est très en retard", a-t-il déclaré lors d'une allocution depuis son fief de Wilmington, dans le Delaware.

Dans un tweet envoyé dans la soirée, Donald Trump a estimé qu'il ne pouvait être tenu pour responsable des retards et que la balle était désormais dans le camp des États. "Nous avons non seulement développé les vaccins (...) mais nous les avons envoyés dans les États", a-t-il souligné.

Pour Joe Biden, la situation est grave : "Les semaines et mois à venir vont être très difficiles pour notre pays", a-t-il martelé. "Peut-être les plus difficiles de toute la pandémie." Car malgré les appels des autorités à rester chez soi, des millions d'Américains ont voyagé pour fêter Noël en famille.

Plus de 245.000 nouvelles infections ont été recensées dans le pays mardi, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Et le nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid-19 ne cesse de battre des records. À Los Angeles, les ambulances font déjà la queue devant des hôpitaux saturés pour décharger leurs patients positifs au Covid-19. Dans ce contexte, le sud de la Californie a annoncé mardi prolonger son confinement. "Le pire pourrait arriver début janvier", a averti un responsable sanitaire de l'État le plus peuplé du pays, Mark Ghaly.