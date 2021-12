Des messes de Noël partout dans le monde, en dépit du Covid-19

L'an dernier, le pape François avait dû se contenter de lire son message depuis l'intérieur du palais apostolique, en comité restreint. Cette année, pour ce second Noël au temps de la pandémie de Covid-19, le souverain pontife a pu donner sa bénédiction urbi et orbi ("à la ville et au monde", ndlr) depuis son balcon de la Place Saint-Pierre, face à des centaines de fidèles rassemblés sous la pluie, comme on peut le voir dans le sujet de TF1 en tête de cet article.

À Bethléem aussi, la messe de minuit et celle de Noël ont pu être célébrées, de même qu'en Australie, en Inde ou en Corée.