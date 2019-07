Paquebot géant : un accident évité de justesse à Venise

À Venise, les témoins n'en croient pas leurs yeux quand ils ont vu un paquebot géant évitant de justesse le quai et un yacht. L'incident rappelle celui du 3 juin dernier, quand un autre bateau de croisière percute un navire, puis le quai. Pourtant, ces bateaux sont interdits dans la lagune. Pour éviter d'autres accidents, les habitants exigent de la municipalité qu'elle prenne enfin des mesures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.