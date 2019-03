Parlement européen : la droite suspend le Fidesz, le parti du populiste hongrois Viktor Orban

Ce choix n'est guère une surprise. Dans un entretien plus tôt dans la journée à la radio allemande Deutschlandfunk, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait réclamé une fois de plus une exclusion, affirmant que "depuis des années", le Fidesz "s'éloigne des valeurs démocrates-chrétiennes". "Sa place est hors du PPE", avait tranché Jean-Claude Juncker.





Pourquoi une suspension et non une exclusion ? Car certains européens craignaient qu'exclure l'enfant terrible du PPE n'ouvrirait la voie à une scission entre l'Est et l'Ouest du continent. Ils s'inquiétaient également de le voir se jeter dans les bras du vice-Premier ministre italien et ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, le chef de la Ligue, parti d'extrême droite.





Cela fait des mois que la droite conservatrice se divise sur le cas Orban. Mais, en lançant une campagne d'affichage le 19 février contre Jean-Claude Juncker, le Premier ministre national-conservateur hongrois a dépassé les bornes pour ses détracteurs. Sous le slogan : "Vous avez aussi le droit de savoir ce que Bruxelles prépare", ces affiches montraient Juncker, ricanant aux côtés du milliardaire américain juif d'origine hongroise, George Soros, et l'accusaient de soutenir l'immigration sur le Vieux continent. Furieux, treize partis membres du PPE originaires de dix pays différents, réunis autour d'un noyau dur constitué par les pays du Benelux et de la Scandinavie, avaient réclamé début mars "l'exclusion ou la suspension" du Fidesz. Depuis, Viktor Orban, 55 ans, a fait retirer les affiches controversées. Il a présenté ses excuses au PPE, même si elles ont été jugées insuffisantes.