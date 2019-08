Participants, coût, sécurité, thèmes discutés : ce qu'il faut savoir sur le sommet du G7 qui s'ouvre samedi à Biarritz

A quelques kilomètres de Biarritz, s'est organisé un "contre-sommet" du G7. Mercredi à Hendaye et Irun (Espagne), 200 personnes et des dizaines d'associations ont assisté au coup d'envoi de ce rassemblement qui doit durer trois jours. Samedi, une importante manifestation partira d'Hendaye, et dimanche les participants occuperont des places publiques plus près de Biarritz.





"Pour nous, deux mondes s'opposeront cette semaine", explique Aurélie Trouvé, porte-parole d'Alternatives G7. "A Biarritz, sept chefs d'Etat dans leur tour d'ivoire encadrés par un dispositif policier et militaire ahurissant, coupés de la population. Et à Hendaye, un contre G7 ouvert, pluriel et revendicatif, avec une très grande diversité de mouvements basques, français et internationaux qui partagent des valeurs et des espoirs".





Selon cette association, Emmanuel Macron a fait preuve d'un "cynisme à toute épreuve" en plaçant le G7 sous le signe de la lutte contre les inégalités alors qu'il "abat tous les mécanismes de solidarité" et "détruit les droits sociaux".





Ces anti-G7 regroupent deux plateformes : G7 Ez (Non au G7, en langue basque), implantée des deux côtés de la frontière, et Alternatives G7, qui réunit des organisations d'envergure nationale et internationale. 12.000 personnes sont attendues à ce contre-sommet.